(ANSA) – TORINO, 20 SET – “Turnover? Valuterò dopo l’allenamento, per capire se c’è qualche giocatore affaticato. In Italia, comunque avete la fissa del turnover”. Così il tecnico della Juve Maurizio Sarri, alla vigilia della gara con il Verona. “In Inghilterra le squadre giocano 7-8 partite in più eppure si gioca in 14 -dice. Qui è impensabile, forse per la pressione che porta via energie mentali più che fisiche”. “La squadra ora deve trovare una organizzazione forte e in questa fase iniziale si trova solo con continuità -sostiene. Poi se oggi ne vedo 3 affaticati ne cambio 3, non dobbiamo farci condizionare nemmeno dal lato opposto. Vediamo”. “Buffon? Preferirei dirlo prima ai giocatori. E’ una questione di rispetto nei loro confronti”, dice l’ex Chelsea, che potrebbe schierare dall’inizio Dybala.