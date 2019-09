(ANSA) – NAPOLI, 20 SET – Cinque lavoratori dell’American Laundry che hanno partecipato al blocco stradale davanti alla Galleria IV Giornate di Napoli sono stati portati in Questura e denunciati per interruzione di pubblico servizio. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i lavoratori avevano avuto l’autorizzazione a svolgere un presidio davanti la sede della Regione ma poi hanno deciso di muoversi in corteo e poi di effettuare un blocco della circolazione in via Chiatamone. La Polizia ha cercato di dissuadere i manifestanti che hanno tentato una resistenza passiva. Nel frattempo nel tunnel erano bloccati sia mezzi di soccorso che autobus. I lavoratori sono stati spostati di peso per consentire la ripresa della circolazione. Ieri i lavoratori della American Laundry avevano effettuato un presidio all’esterno del Duomo di Napoli in occasione delle celebrazioni per la festività del patrono, San Gennaro.