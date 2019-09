(ANSA) – MILANO, 20 SET – “Litigio Lukaku-Brozovic? Sinceramente penso che in generale l’Inter sia sempre molto chiacchierata sui giornali e sulle tv. Mi hanno detto che è normale, ma non può essere una scusa il fatto che negli anni passati filtravano tante cose”: lo dice il tecnico dell’Inter Antonio Conte alla vigilia del derby di Milano. “Magari altri club – aggiunge – sono più bravi a gestire determinate situazioni. Dobbiamo migliorare tanto, come in campo anche fuori. E fuori dal campo ci sono grandissime lacune”.