(ANSA) – MILANO, 20 SET – Tre persone sono rimaste ferite in un incendio divampato all’interno di una ditta che commercializza cannabis legale a Trezzano sul Naviglio (Milano). Secondo quanto ricostruito dai carabinieri e dai vigili del fuoco, l’incendio sarebbe scoppiato per motivi accidentali. Un dipendente è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso in condizioni gravi. Altre due persone non sarebbero in pericolo di vita. L’azienda che si occupa di commercializzare infiorescenze di canapa con principi attivi entro i limiti di legge.