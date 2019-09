(ANSA) – ROMA, 20 SET – “Essendoci la possibilità di pioggia per domani il lavoro di oggi è stato modificato di conseguenza: non abbiamo potuto fare molti giri con i vari tipi di pneumatici a disposizione, ma li abbiamo provati tutti per avere un’idea il più chiara possibile per la gara”. Andrea Dovizioso ha portato la sua Ducati ufficiale all’ottavo posto nella classifica combinata, al termine della prima giornata di prove sul circuito di Aragon. “Non è facile, perché qui tutti fanno fatica quando le gomme calano – aggiunge il pilota – però la situazione è sicuramente migliore rispetto a Misano: dobbiamo ancora migliorare su alcuni aspetti ma sono ottimista”. “Mi aspettavo un tempo migliore – il commento di Danilo Petrucci, 12/o – ma quando ho messo le gomme morbide nuove non sono riuscito ad essere abbastanza veloce, mentre questa mattina con le dure nella FP1 mi ero trovato bene. Purtroppo sembra che domani ci potrà essere brutto tempo per cui non so se sarà possibile entrare nella top ten per evitare la Q1”.