(ANSA) – ROMA, 20 SET – “L’uso della forza non è e non è mai stato per la risoluzione dei conflitti. La repressione non è efficace. Il vecchio modello che fondava le sue basi sulla convinzione che la democrazia fosse un valore da esportare ha fallito. Noi siamo convinti che solo attraverso un costante dialogo tra le parti della Libia le ragioni della pace potranno prevalere”. Lo afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio da Assisi spiegando che “trovare una soluzione alla crisi libica è un dovere morale e impegno politico di questo governo”.