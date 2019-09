(ANSA) – ROMA, 20 SET – “Devo lavorare sulla macchina ma anche sulla mia guida. Oggi non mi sentivo ‘bene’ al volante ma le cose sono migliorate negli ultimi giri, devo ripartire da lì”. Così il ferrarista Charles Leclerc ha commentato le libere del venerdì sul circuito di Singapore, che non ha potuto effettuare in pieno a causa di un problema tecnico al cambio avuto nella prima sessione. “Dopo un giorno come oggi sono sicuro che domani andrà meglio – ha aggiunto il monegasco, vincitore delle ultime due gare a Spa e a Monza e sesto oggi nei tempi ad oltre un secondo dal migliore, Lewis Hamilton -. Ora sembra che siamo un po’ più lontani ma vediamo. La mia guida migliorerà e si vedrà in qualifica”.