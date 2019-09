(ANSA) – ROMA, 20 SET – “Al mattino abbiamo avuto molti problemi, ma nella FP2 siamo riusciti a migliorare l’elettronica, il freno motore e anche l’accelerazione”. E’ soddisfatto Valentino Rossi per i passi avanti della sua Yamaha ad Aragon, dove ha ottenuto il terzo tempo nella classifica combinata delle prima due sessioni di libere. “Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma è importante essere tra i primi tre del venerdì – aggiunge – Le previsioni meteo per domani non sono fantastiche, quindi oggi tutti hanno cercato di rimanere nella top 10 perché l’FP3 potrebbe essere bagnata. Di solito quando apportiamo miglioramenti sull’asciutto, miglioriamo anche sul bagnato”.