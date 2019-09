(ANSA) – ROMA, 20 SET – Jon Rahm e Danny Willett sono i nuovi leader del BMW PGA Championship. A Wentworth (Inghilterra) lo spagnolo e il britannico a metà gara, con uno score totale di 133 (-11), guidano la classifica con due colpi di vantaggio su Justin Rose, Henrik Stenson e Christiaan Bezuidenhout, tutti terzi con 135 (-9). Nel quarto torneo 2019 delle Rolex Series European Tour Francesco Molinari, campione uscente, recupera una posizione e guadagna la 12/a piazza (139, -5). Qualche rammarico per l’azzurro, uscito dal campo contrariato per un finale di round caratterizzato da qualche errore di troppo. Parziale di 70 (-2) per il vincitore della Race to Dubai 2018, sottolineato da sei birdie e macchiato da quattro bogey. “Laser Frankie” a 36 buche dal termine della rassegna è chiamato a recuperare sei colpi ai leader. Sul percorso del Wentworth GC (par 72) brusca frenata per Matt Wallace. L’inglese, in testa dopo la prima manche, è ora 24/o (141, -3) davanti a Renato Paratore, 32/o con 142 (-2). Tra gli azzurri superano il taglio anche Andrea Pavan, 45/o con 144 (par), ed Edoardo Molinari, 58/o con 145 (+1). Niente da fare per Guido Migliozzi (146, +2), eliminato. E ora il gran finale con due round tutti da vivere nel BMW PGA Championship, uno dei tornei più importanti del massimo circuito continentale. (ANSA).