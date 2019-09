CARACAS – Banesco y la Embajada de España en Venezuela presentaron una nueva Antología de Poesía Venezolana del siglo XX, titulada “Rasgos Comunes”, el cual compila 100 años de poemas de 87 autores nacionales que van desde Francisco Lazo Martí (1869) hasta Luis Enrique Belmonte (1971), que fue publicado por Editorial Pre-Textos en Valencia, España.

Este nuevo libro, sin duda reflejar la innegable tradición lírica venezolana en el siglo XX, el cual requirió de un trabajo de cuatro años de profunda investigación, lectura y selección desarrollado por tres intelectuales venezolanos: Antonio López Ortega, Gina Saraceni y Miguel Gomes.

El texto recibe el nombre de rasgos Comunes, debido al libro más emblemático de Juan Sánchez Peláez, cuya poesía fue catalogada como “el secreto mejor guardado de América Latina”.

La antología con más de 1.100 páginas, fue publicada este año por Pre-Textos, una de las casas editoriales más importantes de narrativa y poesía en idioma español ubicada en España y su director, Manuel Borrás, reiteró el compromiso de la empresa con la literatura latinoamericana.

Po su parte la escritora y profesora de la Universidad Central de Venezuela, María Fernanda Palacios, presentó el libro y señaló que “la antología no es un rompecabezas de mil piezas que tenga que armar nadie, una cronología que deba recorrerse, no debemos confundir el índice de los autores como un retrato de lujo, es más bien un largo y laberíntico corredor lleno de ecos, rasgos comunes… cada lector entra en ese corredor, escucha algo y echa a andar”.

Asimismo, Antonio López Ortega en representación del equipo de editores, señaló que “en el compendio, el lector podrá reconocer a los grandes poetas del siglo: Ramos Sucre, Gerbasi, Sánchez Peláez, Cadenas, Sucre, Montejo, Pantin, Barreto, que son los árboles altos del bosque, pero yo diría que lo más importante es el bosque”.

Agregó que “la antología permite entender que nuestros grandes nombres son inexplicables sin esa tradición, o mejor dicho, que nuestros grandes poetas forman parte de una tradición: no salen de la nada. Y lo importante es tenerlos a todos allí, para que el lector reconozca, justamente, los rasgos comunes, que son muchos. Mi impresión, al ver el libro ya editado, es que la poesía venezolana, es de las más importantes poesías del universo verbal iberoamericano. De esto no me cabe ninguna duda”.

Riqueza lírica nacional

Por su parte el Presidente de la Junta Directiva de Banesco, Juan Carlos Escotet, resaltó la calidad de los artistas venezolanos alrededor del mundo y recordó que la presencia de ellos en las distintas áreas culturales se ha incrementado y vuelto corriente, pues los venezolanos gozan de visibilidad y siempre son estimulantes y positivos.

Asimismo, el Excelentísimo Embajador de España, Jesús Silva Rodríguez, hizo mención a los lazos culturales que unen a España y Venezuela y la riqueza de la poesía venezolana.

“Es un volumen que compila los nombres de los poetas más destacados del siglo pasado de este país con el cual nos unen fuertes lazos históricos, sociales y culturales. Apenas podemos imaginar entre tanta producción poética, el reto de la investigación que ha supuesto para los autores el llegar a esta selección, que si bien no puede abarcarlo todo por razones evidentes, con seguridad ofrece una visión muy coherente. Este libro es un instrumento muy útil para los que desean adentrarse en la lírica venezolana tan rica”.

Finalmente, el evento estuvo lleno de talentosos y reconocidos artistas, escritores y poetas, muchos de ellos integrantes de la antología, como el maestro Rafael Cadenas, Yolanda Pantin, Igor Barreto, Jacqueline Goldberg, Rafael Castillo Zapata, Alfredo Chacón, Santos López, Armando Rojas Guardia, Arturo Gutiérrez Plaza, María Antonieta Flores, Alejandro Oliveros, Carmen Verde Arocha, y familiares en representación de muchos de los ausentes.

Vale destacar que “Rasgos Comunes”, sin duda un libro de referencia para estudiosos de la creación en idioma español, ya fue presentado en las ciudades españolas de Madrid, Tenerife, Barcelona y La Palma, así como en el Festival Internacional de Literatura Las líneas de su mano que se celebró este mes de septiembre en Bogotá, Colombia.