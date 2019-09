CARACAS – La FIFA (Federation Internationale de Football Association) ha pubblicato il ranking per Nazioni del mese di settembre. Con i suoi 1.506 punti la Vinotinto occupa il 26esimo posto in classifica, questa é la miglior posizione per la nazionale creola da quando esiste il ranking Fifa.

Pochi giorni fa, la Vinotinto ha pareggiato 0 – 0 in amichevole con la Colombia, in un match disputato a Tampa negli Stati Uniti.

La nazionale venezuelana tornerà in campo il prossimo 10 ottobre, quando sul campo dello stadio Olímpico sfiderà la Bolivia, nove giorni dopo se la vedrà con il Giappone in trasferta.

I buoni risultati ottenuti dall’Italia, nelle qualificazioni verso Euro 2020, non sono passati inosservati. Gli azzurri sono così riusciti a scavalcare la Germania, i sette successi consecutivi dei ragazzi del CT Roberto Mancini stanno permettendo all’Italia di risalire la china e ormai il pass per la rassegna continentale è stato ampiamente ipotecato: ora bisognerà continuare a vincere per essere testa di serie nei prossimi sorteggi (fase finale degli Europei 2020 e qualificazioni ai Mondiali 2022).

Un ranking che vede sempre il Belgio comandare, seguito dalla Francia (che sale di una posizione a scapito del Brasile, ora terzo). Al quarto posto è stabile l’Inghilterra, mentre l’aggiornamento migliore lo registra l’Olanda, che sale di ben tre posizioni (dal sedicesimo al tredicesimo posto).

Si muove anche la Spagna, ora settima dopo aver scavalcato Croazia e Colombia. Infine, sale il Portogallo, che si classifica in quinta posizione superando l’Uruguay.

Nella zona Conmebol, la Vinotinto é settima davanti a Paraguay (40), Ecuador (65) e Bolivia (72). Nel mese d’ottobre la nazionale venezuelana spera di continuare la sua ascesa nel ranking Fifa: è già in zona DRS per tentare il sorpasso sull’Ucraina che soltanto 10 punti di vantaggio.

(Di Fioravante De Simone)