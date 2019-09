Al via da lunedì 23 settembre la 32a edizione di Striscia la notizia, in onda dal lunedì al sabato alle ore 20.35 su Canale 5. Si parte con Ezio Greggio e Michelle Hunziker, che condurranno il programma satirico più longevo d’Italia fino al 5 ottobre. Dal 7 ottobre sino all’Epifania, Ezio Greggio si ricongiungerà allo storico partner Enzo Iacchetti. Dal 7 gennaio 2020, al timone del Tg satirico tornerà il duo comico formato da Ficarra e Picone, mentre la parte finale della stagione sarà affidata a Gerry Scotti e a Michelle Hunziker.

Le Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, dopo il successo alla conduzione di Paperissima Sprint, tornano a Striscia per la terza stagione consecutiva. Confermati gli inviati storici del programma, da Staffelli a Ghione, da Morello a Laudadio, passando per Brumotti, Petyx, Abete, Capitan Ventosa, e Csanova. In prima linea anche gli inviati più giovani fino ai nuovi arrivati. Il tg satirico ideato da Antonio Ricci avrà in questa edizione come sottotitolo: “La voce della resilienza”.

Durante la conferenza stampa di presentazione il nostro corrispondente dall’Italia Emilio Buttaro ha chiesto a Michelle Hunziker se prima o poi farà l’inviata per gli italiani che vivono lontano dal loro Paese. Così l’apprezzata showgirl: “Ho imparato l’italiano grazie agli italiani all’estero essendo cresciuta nella parte italiana della Svizzera. Sarebbe bellissimo avere un giorno un inviato che rappresenti gli italiani all’estero”.

Ma qual è più lo specchio dell’Italia, “Striscia” o lo storico “Drive In” di 30 anni fa? Così Ezio Greggio: “Credo che Drive In sia stata una trasmissione fantastica ed in quel periodo ha raccontato l’Italia della Milano da bere, di tutto ciò che accadeva e penso sia rimasta nella storia della tv italiana cancellando uno stereotipo di varietà ed è diventato un modello nuovo. Striscia se non fosse una trasmissione vincente legata ai tempi che viviamo non sarebbe durata così tanto”.

Poi il pensiero del patron Antonio Ricci: “Striscia ha la fortuna, andando in onda quotidianamente di raccontare giorno per giorno. Il Drive In era addirittura profetico, vista con gli occhi di oggi sembrava una trasmissione realista quando all’epoca invece era iper realista”.

Per la quindicesima stagione consecutiva la regia è di Mauro Marinello, l’art director per la grafica è Sergio Pappaletera, direttore della fotografia Franco Buso, coreografie di Manuela Bertolo. C’è grande attesa per l’eenesimo debutto di lunedì 23 settembre.

Video Intervista di Emilio Buttaro