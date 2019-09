(ANSA) – BOLOGNA, 21 SET – Traffico sospeso sulla linea ferroviaria Bologna-Ancona per l’investimento di una persona sui binari tra Cesena e Villa Selva (Forlì) avvenuto poco dopo le 7 di questa mattina. Sul posto è presente l’autorità giudiziaria per i rilievi. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione dei treni: si registrano al momento cancellazioni, anche parziali, di regionali, e ritardi di almeno due ore e mezzo per alcuni convogli, sia regionali sia Frecce in transito tra Pescara e Milano, Ancona e Milano, Venezia e Lecce.(ANSA).