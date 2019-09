(ANSA) – ROMA, 21 SET – Esordio negativo per Fabio Fognini nella Laver Cup, il torneo-evento che mette di fronte i migliori tennisti europei e del resto del mondo e si svolge a Ginevra. Il campione italiano, reduce da un lungo stop per infortunio al piede, è stato battuto da Jack Son con il punteggio di 6-1 7-6. Fatto singolare e assolutamente inedito, Fognini -primo italiano a partecipare alla manifestazione- ha avuto al suo fianco quali consiglieri nientemeno che Roger Federer e Rafa Nadal, suoi compagni nella squadra europea. Alla fine della prima giornata, l’Europa è avanti 3-1. Hanno vinto Dominic Thiem su Denis Shapovalov; Stefanos Tsitsipas su Taylor Fritz; il doppioFederer e Sascha Zverev su Shapovalov e Sock. Nella seconda, ogni vittoria varrà due punti. Nella terza tre. Chi arriva prima a tredici, vince. Per le due formazioni, capitani d’eccezione: Bjorn Borg per quella europea, John McEnroe per il resto del mondo. (ANSA).