(ANSA) – ROMA, 21 SET – Nuovi record italiani nella terza giornata di gare ai Campionati Mondiali di pesistica in corso a Pattaya, Thailandia. Nella cat. 55 kg femminili sono state protagoniste Jennifer Lombardo e Lucrezia Magistris; la prima, atleta delle Fiamme Azzurre, ha chiuso con 85 kg di strappo e 108 di slancio, nuovo record italiano di specialità. Per lei un totale di 193 kg e 15esima posizione in classifica generale. Lucrezia Magistris ha chiuso invece con 85 di strappo e 100 di slancio per un totale di 185, 20esima in classifica generale. Mirko Zanni, impegnato nella categoria 67 kg, ha firmato anche lui un nuovo record italiano. Per lui 140 kg di strappo e 170 di slancio (nuovo primato di specialità), per un totale di 310, nuovo record di categoria. L’azzurro dell’Esercito ha concluso la sua prova al 13esimo posto della classifica generale. (ANSA).