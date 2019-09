(ANSA) – TRIESTE, 21 SET – Prodotti fabbricati nei Paesi dell’Est dove erano state apposte anche indicazioni di prodotto italiano, e venduti in Italia. E’ l’illecita commercializzazione di quasi 5 milioni di articoli del valore di oltre 16 milioni di euro. Le etichette riportavano la falsa dicitura, insieme con il tricolore italiano, “Made in Italy”, “Prodotto italiano”. Lo hanno scoperto i militari GdF di Gorizia, al termine di indagini condotte tra 2016 e 2019 nell’ambito di una vasta operazione di polizia giudiziaria denominata “Made in”. Una parte dei beni illecitamente commercializzati – 350 mila prodotti e 217 mila chilogrammi circa di merci, sono stati sottoposti a sequestro probatorio. I finanzieri hanno denunciato 66 persone per il reato di falsa indicazione di origine italiana, quasi tutti italiani, amministratori delle aziende importatrici dei prodotti su cui sono stati applicati all’estero segni e indicazioni tali da indurre in inganno i consumatori finali sull’origine della merce. (ANSA).