(ANSA) – NUORO, 21 SET – “Stai zitta. Mi ha detto questo. Me lo sono trovato sopra, io non riuscivo a muovermi, quasi non potevo parlare. Mi stringeva il collo e mi sentivo soffocare. Ma non potevo restare zitta. Gli ho detto: mi stai ammazzando. Ho lottato”. E’ il racconto fatto alla Nuova Sardegna dalla giovane donna che, all’alba di domenica scorsa a Nuoro, dopo la Notte bianca con negozi aperti sino a tardi, ha subito un tentativo di violenza in piazza su Connottu. L’uomo è già stato individuato dalla Squadra Mobile con l’aiuto determinate della vittima e delle videocamere di sorveglianza presenti in zona e ora è indagato per violenza sessuale. La donna racconta di essersi addormentata in auto dopo una serata passata con amici e parenti e di avere lasciato il veicolo aperto. “Mi sono svegliata improvvisamente, avevo un peso addosso. Grande, era sopra di me Non potrò mai dimenticarmi la sua faccia. anche adesso di notte – dice al quotidiano – quando mi corico, ho dei flash: non riesco a non pensarci”. Poi parla anche del suo aggressore: “So che la polizia lo ha individuato, ma non so se abbia o meno qualche divieto: se giri liberamente e, se è davvero così, non mi spiego come possano permettere. So solo che non voglio rischiare di trovarmelo davanti. non è giusto”.(ANSA).