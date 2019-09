(ANSA) – TOKYO,21 SET – La Francia ha battuto l’Argentina per 23-21 in una partita del gruppo C dei Mondiali di rugby. A dare la vittoria ai francesi è stato un drop dell’apertura Camille Lopez, subentrato nel corso del match, nei minuti finali ma i Pumas avrebbero potuto conquistare il successo se Boffelli non avesse sbagliato un calcio piazzato concesso proprio allo scadere. Va detto che comunque gli argentini avevano mostrato grande carattere e un gioco efficace portandosi sul 21-20 a loro favore dopo essere stati sotto per 20-3. Ma alla fine a sorridere sono stati i Coqs dell’ex ct azzurro Jacques Brunel.