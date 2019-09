(ANSA) – ROMA, 21 SET – “Non mi piacerebbe tornare al Real Madrid”. Raggiunto a Londra, dove vive, dall’emittente televisiva spagnola Cuatro, Josè Mourinho commenta così le voci in arrivo dalla capitale spagnola secondo cui il Real starebbe pensando a lui in caso di divorzio dall’attuale tecnico delle ‘merengues’ Zinedine Zidane. “Non vorrei tornare lì – spiega ‘Mou’ – perché il Real ha già un allenatore e non si tratta di uno qualsiasi. Il mio ritorno in panchina sarà quando accadrà, non c’è una data”. “E’ stato un onore lavorare nel Real Madrid – aggiunge l’ex tecnico dell’Inter -, ma ripeto che Zidane non è uno qualunque, fa parte della storia del Real e io lo rispetto. Non vendo fumo, e a Zizou dico che vorrei che la situazione tornasse tranquilla”. E nel frattempo cosa fa Mourinho? “Lavoro in televisione una volta al mese – risponde -, mi diverto e imparo delle cose. Poi, anche se parlo cinque lingue, ho cominciato a studiare anche il tedesco, perché magari un giorno potrei andare a lavorare da quelle parti”.