(ANSA) – ROMA, 21 SET – “Bologna è un test eccellente per misurare le nostre capacità. Affrontiamo una squadra forte, è imbattuta e vicina alla testa della classifica. Sono motivati e riflettono la mentalità del loro allenatore. Siamo pronti a questo tipo di partita”. Così il tecnico della Roma Paulo Fonseca alla vigilia del primo match ufficiale della sua squadra lontano dallo stadio Olimpico, contro la squadra di Sinisa Mihajlovic, al quale il portoghese dedica un pensiero: “ho appreso con tristezza la notizia sul suo stato di salute. Lui è un lottatore, saremo avversari ma gli auguro di cuore che possa vincere la sua battaglia. Gli faccio i migliori auguri”. “La partita di Europa League aveva caratteristiche diverse rispetto al campionato – dice ancora Fonseca – e per questo ho scelto un giocatore più fisico come Diawara. In Serie A preferisco due mediani, e domani giocheranno Cristante e Veretout. L’utilizzo di questi giocatori dipende dal momento, dalla fase offensiva o difensiva e anche dal sistema di gioco avversario”.