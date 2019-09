(ANSA) – FIRENZE, 21 SET – “I punti ci mancano, mancano alla squadra e alla gente. Facciamone tre e apriamo un nuovo percorso”. Lo ha detto Vincenzo Montella, alla vigilia di Atalanta-Fiorentina. Per il tecnico viola l’Atalanta “ormai è una realtà consolidata del nostro campionato, l’accostamento con la mia Fiorentina del 2012 ci può stare. La voglia di vincere, seppur con percorsi diversi, è la stessa. Domani ci aspetta una partita molto difficile a livello fisico, sono curioso di vedere come risponde la squadra: è un test importantissimo”. Il 3-5-2 utilizzato contro la Juve “è stato determinato dal momento. A posteriori dico di aver rischiato tanto, se le cose fossero andate male e poteva capitare, questo momento sarebbe stato ancora più complicato”. A Bergamo ancora senza un centravanti di ruolo: “adesso è difficile cambiare, se riesci a tirare 12 volte in porta con la Juve, significa che in poco tempo abbiamo trovato un equilibrio. Pedro? lo stiamo valutando, francamente rispetto agli altri è un po’ indietro a livello fisico”.