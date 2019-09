(ANSA) – BARI, 21 SET – È stato avvertito su tutta la costa adriatica pugliese il terremoto di magnitudo 5.8 che si è verificato alle 16.04 in Albania, con epicentro in mare a un chilometro da Durazzo. La Protezione civile regionale, in costante contatto con il Dipartimento nazionale per il monitoraggio della situazione, ha effettuato le prime verifiche e, al momento, non risultano danni in Puglia. Ai vigili del fuoco di Lecce sono arrivate oltre 100 telefonate. (ANSA).