(ANSA) – BOLOGNA, 21 SET – E’ andata all’atleta kazako Alexey Lutsenko dell’Astana Pro Team l’edizione 2019 del ‘Memorial Marco Pantani-Gran Premio Sidermec’. Il corridore 27enne, già vincitore giovedì della Coppa Sabatini, ha preceduto sul traguardo di Cesenatico il piemontese Diego Rosa del Team Ineos e il francese Guillaume Martin del team Wanty-Gobert. Quella del campione nazionale kazako è la prima vittoria straniera in questa gara, organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia con la collaborazione del Panathlon Club Cesena. Al via a Castrocaro Terme e Terra del Sole, 171 concorrenti. La vittoria di Lutsenko regala all’Astana il bis in questa corsa, dopo il successo di Davide Ballerini l’anno scorso. A vincere la volata del gruppo, strappando il quarto posto, è stato Simone Consonni della Uae Emirates, con Sonny Colbrelli della Bahrain Merida quinto. La gara di oggi era valida per la Challenge Beghelli, che vede ora al comando il francese Guillaume Martin.