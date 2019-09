(ANSA) – ROMA, 21 SET – Manchester City straripante oggi in campionato (6/a giornata) contro il Watford, la stessa squadra a cui i Citizens avevano inflitto un tennistico 6-0 a maggio nella finale della Coppa d’Inghilterra. Oggi la squadra allenata da Guardiola ha fatto ancora meglio, battendo il team della famiglia Pozzo per 8-0, con David Silva che dopo nemmeno un minuto aveva già realizzato l’1-0. Cinque minuti dopo c’è stato il rigore trasformato da Aguero, mentre il tris è stato di Mahrez al 12′. Al 15′ poker con Bernardo Silva, poi ‘manita’ per il 5-0 con il difensore Otamendi. Nella ripresa sono arrivate altre tre reti, due ancora di Bernardo Silva e poi con De Bruyne a 5′ dalla fine. Ora il City è secondo a -2 (13 punti contro 15) dal Liverpool capolista, che domani a Londra sarà impegnato nel big match di questo turno contro il Chelsea. Altri risultati di oggi in Premier League: Leicester-Tottenham 2-1; Burnley-Norwich 2-1; Everton-Sheffield Wednesday 0-2.