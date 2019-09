(ANSA) – BOLOGNA, 21 SET – Europei di Bologna in chiave Tokyo 2020. Il poliziotto fiorentino Lorenzo Bacci, azzurro del tiro a segno, grazie al quinto posto ottenuto oggi nella finale della carabina libera 3 posizioni che ha assegnato il titolo continentale ha conquistato la carta olimpica per l’Italia. “Sono emozionatissimo” – ha commentato Bacci -. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza tutte le persone che mi sono state vicine: i miei fisioterapisti, lo psicologo, la squadra e il ct Valentina Turisini”. Decisiva la serie in piedi dove Bacci ha dato prova di determinazione e sangue freddo, nonostante due colpi incerti. La gara è stata vinta dal ceco Petr Nymbursky seguito dall’altro ceco Filip Nepejchal e dal norvegese Jon Hermann Hegg. Poco dopo la qualificazione olimpica di Bacci, il tiro a segno italiano ha ottenuto anche quella di Riccardo Mazzetti per la pistola automatica da 25 metri: è riuscito ad andare in finale, acquisendo la certezza del pass per l’Olimpiade 2020, con il 5/o punteggio assoluto dopo le eliminatorie.