(ANSA) – TORINO, 21 SET – “L’arbitro non l’ha dato, la mia opinione è che fosse rigore. Ma l’importante è che la squadra abbia fatto bene. E’ stata una partita difficile. Dopo la Champions la squadra era stanca, ma prendiamo tre punti e andiamo avanti”. Cristiano Ronaldo ha commenta così la vittoria sofferta (2-1 in rimonta) della Juventus sul Verona nell’anticipo della quarta giornata di campionato all’Allianz Stadium. “Perché queste difficoltà? E’ normale dopo una partita intensa come quella di Madrid – osserva il portoghese – Stavamo perdendo, ma abbiamo recuperato e l’importante era vincere”.