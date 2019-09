(ANSA) – MILANO, 21 SET – ”Conte ha ragione, è una grande esortazione rivolta a tutti, anche alla dirigenza, che raccogliamo: per vincere bisogna eliminare gli errori. Bisogna crescere”. LO dice l’ad dell’Inter, Beppe Marotta, sulle parole di Antonio Conte, che ieri ha esortato il club a ”gestire meglio” le situazioni, in riferimento al caso Lukaku-Brozovic. ”Il derby – aggiunge Marotta a Dazn – ha sempre un sapore particolare, le squadre combattono con animosità, per rispetto anche del tifo allo stadio”.