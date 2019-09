(ANSA) – TORINO, 21 SET – “Volevamo fare una partita così. Siamo riusciti in quasi tutto quello che avevamo preparato, per noi è una sconfitta immeritata”. Ivan Juric commenta così la rimonta della Juventus sul suo Verona, sconfitto 2-1 all’Allianz Stadium. “Se c’era una squadra che doveva vincere era la nostra – afferma il tecnico – sia oggi che con il Milan. Qualche ingenuità l’abbiamo commessa, ma in generale i miei ragazzi hanno fatto bene. La Juve? Ho visto un’ottima squadra – conclude – ha dato merito ai miei ragazzi di aver fatto una bella gara”.