(ANSA) – ROMA, 21 SET – Il Barcellona è incappato nella seconda sconfitta in cinque giornate di Liga cedendo 2-0 in casa del Granada, ormai non più una sorpresa. Senza Messi titolare, i blaugrana si sono trovati sotto dopo appena 2′ per la rete di Azeez, non riuscendo poi a recuperare lo svantaggio prima dell’intervallo. Nella ripresa, entrano Messi e Fati, ma nemmeno loro, insieme con Suarez e Griezmann, riescono a raddrizzare la gara e al 21′ il Granada ha raddoppiato su rigore con Vadillo, chiudendo la gara anche per la reazione confusa e sfilacciata dei catalani. Al Wanda Metropolitano, l’Atletico Madrid non ha riscattato in pieno la gara con la Juventus e si è fatta fermare sullo 0-0 dal Celta Vigo e quindi raggiungere a dieci punti dal Granada, mentre il Siviglia, a sua volta a quota 10, ospiterà domani il Real Madrid.