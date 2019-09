(ANSA) – TEHERAN, 22 SET – L’Iran presenterà questa settimana all’Onu un piano di pace per la regione chiamato ‘Coalizione per la speranza’. Lo ha annunciato il presidente iraniano Hassan Rohani parlando di “un’iniziativa che coinvolgerà i paesi dell’area al fine di formare una coalizione che garantisca la sicurezza”. “I paesi della regione sono in grado di provvedere da soli alla sicurezza del Golfo Persico, del mare di Oman e dello Stretto di Hormuz”, ha sottolineato il presidente iraniano aggiungendo che “i nemici continuano a mentire e dichiarare che sono loro a garantire la sicurezza”. “Ma se stanno dicendo la verità – ha incalzato Rohani – perche’ hanno dovuto inviare nell’area una così grande quantità di armi pericolose?”.