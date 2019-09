(ANSA) – ASSISI (PERUGIA), 22 SET – “E’ sempre stata mia intenzione continuare ad essere sindaco di Assisi, e c’è bisogno di una coalizione ampia, innovativa, basata su un patto civico che proceda unita per il bene dell’Umbria”: Stefania Proietti, sindaco di Assisi interviene in merito alle elezioni regionali in Umbria. Il suo nome come candidato presidente era stato proposto dal capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio sul blog delle Stelle. Successivamente aveva però preso piede il nome di Francesca Di Maolo, presidente dell’istituto Serafico di Assisi. Che in queste ore sta decidendo se accettare o meno la candidatura. “Ringrazio il Movimento 5 stelle – ha intanto scritto Proietti in una nota – per avere indicato il mio profilo a candidato presidente della Regione, come una possibile sintesi di quella unità che già da tempo in tanti auspicavamo, e sono sinceramente lusingata per i tanti attestati di stima che mi sono giunti in questi giorni”.