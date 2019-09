(ANSA) – ROMA, 22 SET – Maverick Vinales è stato il più veloce al termine del Warm Up della MotoGp, sull’asfalto bagnato del Motorland di Aragon. Con il tempo 1’59″111 il pilota Yamaha ha preceduto la Honda di Cal Crutchlow, la Suzuki di Joan Mir e la Ducati di Francesco Bagnaia. Quinto tempo per Valentino Rossi, a 864 millesimi dal compagno di squadra. Marc Marquez, che partirà dalla pole, non ha voluto rischiare e dopo un solo giro è rientrato ai box. Molto prudente anche Fabio Quartararo (Petronas Yamaha, secondo in griglia) che ha chiuso il Warm Up con il diciassettesimo tempo, preceduto dalla Ducati di Andrea Dovizioso. Tredicesimo Danilo Petrucci con l’altra Ducati ufficiale.