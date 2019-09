(ANSA) – SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 22 SET – Andrea Bocelli presenzia a sorpresa stamattina alla messa officiata da monsignor Nunzio Galantino, presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. La messa viene celebrata a San Giovanni Rotondo in occasione delle celebrazioni per la novena e la commemorazione del beato transito di San Pio da Pietrelcina, avvenuto nella notte tra il 22 ed il 23 settembre 1968. Bocelli, che si trova nel comune caro al frate con le stimmate per una visita privata, nel corso della celebrazione eucaristica eseguirà due brani, tra cui l’Ave Maria. Al termine della messa ci sarà anche un momento in cui Bocelli racconterà la propria esperienza personale e le motivazioni che lo hanno portato a San Giovanni Rotondo per pregare sulle spoglie di San Pio. (ANSA).