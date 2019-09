(ANSA) – ATENE, 22 SET – Un libanese di 65 anni è stato arrestato a Mikonos, in Grecia, sospettato di essere l’autore del dirottamento di un aereo della Twa nel 1985. L’arresto è avvenuto giovedì, sulla base di un mandato della Germania. L’uomo, di cui non è stata rivelata l’identità stava facendo una crociera. Adesso sarà trasferito nel carcere di massima sicurezza di Korydallos, ad Atene, dove saranno avviate le procedure per l’estradizione. Il 14 giugno del 1985 un aereo partito dal Cairo e diretto a San Diego – con fermate previste ad Atene, Roma, Boston e Los Angeles – fu sequestrato poco dopo il decollo e costretto ad atterrare a Beirut. I 153 passeggeri a bordo e i membri dell’equipaggio furono tenuti in ostaggio per 17 giorni e poi rilasciati dopo che le richieste dei sequestratori furono soddisfatte. Non ce la fece, invece, il 23enne militare statunitense Robert Dean Stethem, che fu prima picchiato e poi ucciso con un colpo di pistola.