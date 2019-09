(ANSA) – TEL AVIV, 22 SET – La Lista araba unita – terzo partito in ordine di grandezza alla Knesset – ritiene che il leader del partito centrista Blu Bianco, Benny Gantz, sia il più indicato a formare un nuovo governo in Israele. Lo ha formalmente annunciato al capo dello Stato, Reuven Rivlin, il leader della Lista Ayman Odeh, rilevando che in passato i partiti arabi non avevano espresso alcuna preferenza e precisando che questo “è un momento storico” per Israele.