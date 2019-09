(ANSA) – PESCARA, 22 SET – “È stato un buon allenamento per Trentin che ha anticipato tutti sul traguardo, andando a vincere dopo essere stato quasi sempre in fuga. È stata un buon allenamento (in funzione dei Mondiali), perché questa era una corsa impegnativa e alla fine vincere è sempre importante”. È il pensiero del ct della nazionale italiana di ciclismo, Davide Cassani, a margine del 72/o Trofeo Matteotti di Pescara. “Ho visto bene anche Ciccone – ha commentato – ma, tornando a Matteo Trentin, devo dire che ha deciso di attaccare presto, e gli è andata bene, grazie anche all’ottimo,lavoro di Matteo Fabbro”. Trentin spera “che sia una vittoria fortunata: è stata una buonissima gara, con una fuga che ci ha fatto partire subito bene”. “Una fuga di gamba – ha aggiunto – con Fabbro che è partito per primo. Pensavo a una fuga con più persone, ma ci siamo gestiti molto bene anche perché è stata una gara dura. Alla fine è andata bene, per me è stato un allenamento importante e devo dire grazie a Matteo Fabbro”.