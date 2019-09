(ANSA) – ROMA, 22 SET – Il Lipsia si riprende la vetta solitaria della Bundesliga, dopo il successo conquistato ieri dal Bayern Monaco. La squadra allenata da Julian Nagelsmann, nel posticipo odierno valido per la 5/a giornata, è andata a vincere sul campo del Werder Brema per 3-0, salendo a 13 punti e portandosi a +2 sui bavaresi. Di Orban al 13′ e Sabitzer al 35′ i gol del primo tempo; Saracchi ha calato il tris al 38′ della ripresa. Alle spalle del Lipsia c’è il Bayern Monaco, poi un quintetto di squadre, fra le quali il Borussia Dortmund che, dopo la bella prestazione in Champions League contro il Barcellona, oggi è stato fermato nel finale a Francoforte, dall’Eintracht, sul 2-2. I gialloneri sono passati in vantaggio con il belga Witsel dopo 11, ma sono stati raggiunti dall’ex milanista André Silva al 43′; nella ripresa Sancho (23′) ha ristabilito le gerarchie, quindi il pari finale arriva per effetto di un autogol di Delaney.