(ANSA) – ROMA, 22 SET – Atalanta e Fiorentina hanno pareggiato 2-2 nel posticipo della 4/a giornata disputato sul neutro del Tardini di Parma. I gol sono stati realizzati da Chiesa dopo 24′ e da Ribery (primo gol in Serie A) dopo 20′ della ripresa per la Fiorentina. Nel finale l’Atalanta riemerge al 39′ con lo sloveno Josip Ilicic poi, dopo che Orsato annulla un gol ai bergamaschi per un fallo di mani, Castagne al 50′ firma il definitivo pareggio.