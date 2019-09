(ANSA) – ISLAMABAD, 23 SET – Hanno oltrepassato quota 10 mila i casi accertati di persone affette da virus della dengue in Pakistan. Lo ha detto Zafar Mirza, consigliere del primo ministro della Sanità in una conferenza stampa ad Islamabad, precisando che il numero di pazienti affetti dal virus trasmesso da una particolare zanzara è salito a 10.013. Il 70% di questi si trova nella provincia del Punjab. Ma le statistiche – ha avvisato l’esperto – registrano aumenti di giorno in giorno. Il governo ha preso atto della insufficienza delle misure prese finora per contrastare l’epidemia e ha disposto ulteriori indagini per capire il motivo della sua accelerazione.