CARACAS – Prima dei Caracas-Deportivo Táchira ed Estudiantes-Táchira c’erano altri big match che riempivano gli stadi ed appassionavano i tifosi: i denominati “clásicos de colonias” (gare dove erano coinvolte squadre come Deportivo Italia, Deportivo Galicia e Deportivo Portugués).

Stando a quanto ci riferisce il noto giornalista sportivo Franco Pascuzzo, una domenica nello stadio Olímpico della UCV, durante una sfida Deportivo Italia-Deportivo Galicia, un tifoso della squadra azzurra ebbe un malore.

“Prima le trasmissioni si facevano con un cavo lunghissimo, di circa 60 metri, quasi a bordo campo. All’improvviso vedo che diverse persone portano in braccio un signore sbiancato. Tra le persone che lo caricavano c’era il medico sportivo Bobadilla ed il suo asistente. Prima d’imboccare il tunnel degli spogliatoi gli chiedo il nome del signore. Mi dicono: Vincenzo Marasso! Mai dimenticherò quel nome”.

Durante l’intervallo, il giornalista Franco Pascuzzo si avvicina all’infermeria dello stadio Olimpico per avere notizie del signor Marasso.

“Quando arrivo lì, mi avvicino a Jubé (r.i.p.) e gli chiedo: Cosa ha quest’uomo? E lui mi rispose: Ha un infarto! Non credo sopravviverà! E’ arrivata l’ambulanza per trasportarlo al Clínico Universitario”.

Quando torna in diretta, Pascuzzo, disse: “Amici ascoltatori vi voglio informare che il signor Vincenzo Marasso, sostenitore del Deportivo Italia, é stato trasportato al Clínico Universitario per accertamenti. Questo messaggio è diretto ai familiari ed amici in questo modo potranno rintracciarlo”.

Sfortunatamente, il signor Vincenzo Marasso non sopravvisse. Giorni dopo, arriva nel porto a La Guaira, una giovane ragazza italiana. Questa fanciulla, un po’ intimorita percorreva il porto gridando: “Vincenzo! Vincenzo Marasso!” Il tifoso del Deportivo Italia aveva un matrimonio combinato con questa ragazza.

“Mi dicono che un capitano della Guardia Nazionale che aveva seguito la radiocronaca si é avvicinato e parlando un italiano stentato disse alla fanciulla: “L’altro giorno ho sentito che Franco Pascuzzo ha parlato del signor Vincenzo Marasso durante la cronaca della gara Deportivo Italia-Deportivo Galicia. Lui é ricoverato a Caracas, nel Clínico Universitario”. Il capitano le offrì un passaggio e così la ragazza “conobbe” suo marito nell’obitorio. Stando a quanto mi é stato riferito l’italiana ed il militare poi si sono sposati”.

Fu così che le onde hertziane ed il giornalista Franco Pascuzzo sono serviti come “trait d’union” per far sbocciare l’amore tra una guardia nazionale ed una giovane ragazza italiana. Tutto grazie al calcio e la magia della radio.

(di Fioravante De Simone)