(ANSA) – ROMA, 23 SET – Gli ottavi di finale in Champions “sono alla portata di mano del Napoli”: così il tecnico Carlo Ancelotti, intervenuto ai microfoni di Radio anch’io sport. Ancelotti ha sottolineato che “il Genk è partito male, noi invece abbiamo cominciato meglio dell’anno scorso, ma come sempre bisogna tenere gli occhi bene aperti. Il calendario è migliore per noi rispetto all’edizione passata. Contiamo di arrivare agli ottavi”.