(ANSA) – ROMA, 23 SET – Ancelotti è contento del suo Napoli. “La mia squadra mi piace molto” ha detto il tecnico a Radio anch’io sport, “per il livello di qualità, per il carattere, la personalità. Siamo cresciuti nell’ultimo periodo”. per dire se è stato recuperato il gap con la Juventus “aspettiamo la fine della stagione. Noi pensiamo e vogliamo essere competitivi fino alla fine con tutti”. Il Napoli già “da tanti anni sta bene, forse negli anni assati è mancata qualcosina per arrivare al primo posto, penso che questa qualcosina è arrivata nel mercato oculato che il club ha fatto, e quindi c’è la convinzione di provarci”. (ANSA).