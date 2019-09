(ANSA) – ROMA, 23 SET – Pablito Rossi non è contrario a un nuovo stadio a Milano. “San Siro è la storia del calcio, specie per quelli che lì dentro ci hanno messo l’anima” ha detto l’eroe del Mundial 1982 a Radio anch’io sport, “ma la modernità incombe e se Milan e Inter decideranno di sloggiare e fare uno stadio nuovo e diverso, ben venga”. Secondo Rossi inoltre in Italia “ci sonotroppo pochi stadi all’altezza”. (ANSA).