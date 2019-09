(ANSA) – NAPOLI, 23 SET – Ripreso poco dopo le 10 il traffico ferroviario sul tratto metropolitano della Linea 2, tra Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra, sospeso dalle prime ore di oggi per i danni causati dal maltempo. Almeno 35 persone – personale di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e dipendenti di ditte esterne – hanno lavorato al ripristino del regolare funzionamento dei sistemi tecnologici per la gestione della circolazione dei treni. Per riparare alcuni tratti di massicciata erosi dal flusso d’acqua che scorreva tra i binari è stato necessario ricorrere a speciali macchinari semoventi che hanno consentito di ridurre i tempi dell’intervento. Effetti sulla circolazione: 63 corse in servizio metropolitano cancellate, 22 con percorso limitato. (ANSA).