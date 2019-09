(ANSA) – MODENA, 23 SET – La polizia municipale di Modena ha distribuito ottanta kit, contenenti luci per bicicletta, ad altrettanti ciclisti che circolavano al buio, senza fanali. Questo l’esito della campagna mirata di sicurezza stradale, dedicata appunto alle biciclette, che nella città emiliana si è appena conclusa. L’omaggio è stato accompagnato da altrettante multe, accettate di buon grado, spiega il Comune di Modena, dai ciclisti che, per lo più, si sono dimostrati consapevoli di circolare in violazione delle norme e, soprattutto, mettendo a rischio la propria sicurezza. (ANSA).