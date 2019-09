(ANSA) – ROMA, 23 SET – “Mi sento sotto esame da quando sono qui, perchè c’è un certo tipo di esigenza, e di pressione. Questo a Barcellona si sente molto, e nel ruolo che ho io contano i risultati, sono loro a comandare e un allenatore è sempre nel mirino”. In campionato è un momento difficile per il Barcellona, e il tecnico Ernesto Valverde sta ricevendo varie critiche. Così fa il punto della situazione alla vigilia della sfida infrasettimanale di campionato contro il Villarreal. E’ preoccupato dal fatto che il Real ha già 4 punti di vantaggio? “Mi preoccupa la mia squadra, non quelle degli altri – risponde Valverde -, Dobbiamo superare una certa situazione, ma non credo che siamo in crisi, è una cosa che scrive la stampa ma per me non è così. Intanto pensiamo a prenderci questi tre punti, anche se il Villarreal ci complica sempre le cose, ha giocatori rapidi e di qualità. Contro di noi l’anno scorso fece un partitone”.