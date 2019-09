(ANSA) – ROMA, 23 SET – Il sorpasso di Jon Rahm nei confronti di Justin Thomas. Questa l’unica variazione nella Top 10 mondiale del ranking del golf dopo il BMW PGA Championship (European Tour) e il Senderson Farms (PGA Tour). Con lo spagnolo che, grazie al secondo posto nel quarto torneo 2019 Rolex Series del massimo circuito continentale, è rientrato nella Top 5 mondiale relegando al sesto posto l’americano Thomas. Tutto invariato per il resto con Tiger Woods e Francesco Molinari rispettivamente all’ottavo e nono posto. Ancora un balzo in avanti per Paul Casey, dodicesimo. Mentre Danny Willett, dopo l’exploit nel BMW PGA Championship, è balzato dalla 58/a alla 31/a piazza. Tornano ad essere due – e non più tre – gli azzurri nella Top 100. Con ‘Chicco’ Molinari nell’elenco è presente anche Andrea Pavan, 71/o. Ma non Guido Migliozzi, da 99/o a 104/o.