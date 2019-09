(ANSA) – ROMA, 23 SET – Balli e musica assieme alla gente di Nyanga. E’ cominciato così il tour in Sudafrica di Harry, Meghan e il loro figlioletto Archie. Il Duca e la Duchessa di Sussex sono arrivati a Cape Town con un volo di linea della British Airways, dopo le polemiche sui jet privati utilizzati per le loro vacanze. Rilassati e a loro agio, Meghan e Harry hanno salutato la folla festosa ed entusiasta che era venuta ad accoglierli e abbracciato i tanti bambini accorsi sul posto con fiori e altri regali. Il piccolo Archie, di soli 4 mesi, non era con loro nel primo impegno ufficiale nella ‘township’ di Nyanga dove parteciperanno ad un seminario di Justice Desk, un’organizzazione che si occupa di istruire bambini e bambine sui loro diritti. La famiglia di reali si fermerà in Sudafrica per dieci giorni, poi Harry viaggerà da solo in Malawi, Botswana e Angola. Qui il duca visiterà l’ex campo minato di Huambo, dove andò sua madre, la principessa Diana, pochi mesi prima della sua morte nel 1997.