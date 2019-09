(ANSA) – KOBE (GIAPPONE), 23 SET – “Affronteremo una squadra che giocherà con i fucili spianati come se fossero 15 Donald Trump”. La provocazione contro la nazionale di rugby degli Usa è di Eddie Jones, autentico ‘santone’ della palla ovale che ai Mondiali di quattro anni fa provocò una clamorosa sorpresa guidando il Giappone alla vittoria sul Sudafrica e che adesso è il ct dell’Inghilterra. La sfida contro gli statunitensi è in programma giovedì a Kobe e Jones, che in passato ha allenato anche l’Australia (fu secondo ai Mondiali del 2003), non si è fatto pregare per definire gli avversari, in teoria senza speranze contro i fortissimi inglesi. “Sono stati per due settimane ad Okinawa – ha detto Jones – preparandosi come se fossero in un ‘camp’ di militari. Ci affronteranno ad armi spianate, e sarà come avere di fronte 15 Donald Trump. Quindi dovremo fare il nostro lavoro, perché gli americani daranno tutto”. Richiesto di un commento sulle frasi di Jones il ct Usa Gary Gold ha risposto così: “non ho idea di cosa volesse dire”.