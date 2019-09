(ANSA) – ROMA, 23 SET – “Siamo molto contenti di come sta andando il governo, è un segnale. Non c’è nessun tipo di preclusione alla collaborazione. Quando si collabora su provvedimenti che sono giusti non c’è colore o differenza politica”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi nel corso di una conferenza stampa sul rimpasto di giunta a chi gli chiedeva se nei rinnovi di alcune nomine nelle commissioni potrebbero essere assegnate delle presidenze al Pd. Due neoassessori infatti sono presidenti di Commissioni.